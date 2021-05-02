В Челябинске пройдет заключительный день фестиваля «Весна Победы»

Жителей и гостей города ждет интересная праздничная программа

3 мая на Бульваре Славы в Челябинске состоится праздничная программа заключительного дня IV Общегородского фестиваля «Весна Победы», посвященного 76 годовщине победы в Великой Отечественной войне. Жителей и гостей города ожидают конкурсы, выставки, концерт и многое другое. Подробнее рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Все желающие принять участие в квесте «Там каждый был героем», который начнется в 11:00, должны быть на месте уже в 10:30, чтобы успеть зарегистрироваться. С 12:00 начнется основная часть мероприятия: для челябинцев будут работать интерактивные площадки, выставка «Челябинцы на Карельском фронте» и другие. Также гости фестиваля увидят технику времен Великой Отечественной войны.

«Желающие смогут принять участие в конкурсе рисунков, попробовать себя в сборке и разборке автоматов, написать письма с фронта, оказаться в палатке фронтового госпиталя или потанцевать традиционные бытовые танцы. Для юных посетителей будет работать площадка лазертага. Казаки научат обращаться с нагайками, а любой гость фестиваля сможет проверить свои знания об истории войны в интеллектуальной игре „Лента времени“»,— уточнили в городской мэрии.

На сцене выступят духовой оркестр Управления Росгвардии по Челябинской области, творческие коллективы и победители конкурса чтецов «Стихов, рядовых и бессмертных, полки».