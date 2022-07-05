В Челябинске пройдет юбилейный концерт группы КняZz

Команда сыграет в Конгресс-холле

9 июля в Челябинске пройдет юбилейный концерт рок-группы «КняZz». Кроме своих хитов, группа исполнит популярные песни команды «Король и Шут».



Лидер группы — Андрей Князев, бывший фронтмен и автор песен «Короля и Шута». В 2011 году он создал свой музыкальный проект, с которым выступает уже десять лет. Темы песен «Князя» не сильно отличаются от материала КиШ-а — это все те же жуткие сказки под рок. Только качество звука стало на порядок лучше.

Сопровождать концерт будут видеоинсталляции с персонажами песен: ведьмами, призраками, некромантами и колдунами. Визуал для юбилейного выступления рисовал сам Андрей Князев.

Концерт пройдет 9 июля в 20:00 в челябинском Конгресс-холле.

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