В Челябинске пройдет выставка работ участников конкурса русской каллиграфии

Зрители увидят искусство красивого письма

В субботу, 18 мая, в Челябинском центре искусств пройдет выставка работ участников ежегодного Всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества и русской каллиграфии «Изограф». Экспозиция будет работать до 28 мая, сообщили в пресс-службе управления культуры Челябинска.



Как уточнили в пресс-службе, задача конкурса — сохранить традиции народного декоративно-прикладного творчества, а также популяризировать среди молодежи искусство русской кириллической каллиграфии.

Выставка откроется в 13:00 на улице Сони Кривой, 30.