В Челябинске пройдет второй фестиваль «Незримое кино»

Он посвящен людям с ограничениями здоровья

Осенью 2025 года в Челябинске во второй раз пройдет инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино». На нем представят фильмы о людях с ограниченными возможностями или созданные инвалидами. О новом сезоне проекта сообщили организаторы.

Фестиваль — способ иначе взглянуть на проблему «других людей» в современном мире. А для людей с ОВЗ — стартовая площадка, чтобы быть услышанными. Самое важное — все фильмы фестиваля адаптированы для людей с нарушениями зрения и слуха: сотрудники библиотеки для слабовидящих адаптируют каждую картину тифлокомментированием и переводом на жестовый язык.

«В прошлом году мы получили 328 заявок со всей страны. Было непросто выбрать лучшие картины шорт-листа, поскольку все они очень светлые и жизнеутверждающие, о силе духа и преодолении. Тогда мы поняли, что не ошиблись с тематикой. Сегодня нам очень не хватает такого кино. Поэтому в новом сезоне мы решили учредить специальный приз для победителей — их фильмы будут транслироваться в эфире федерального телеканала. Так их сможет увидеть еще больше зрителей», — поделилась учредитель и программный директор фестиваля Александра Петрова.

Сейчас идет прием заявок на участие по четырем номинациям: игровые, документальные и мультипликационные фильмы, а также телевизионные форматы (репортажи, интервью, телепрограммы). Жюри дополнительно к основным направлениям выберет победителей по номинациям «Лучший детский фильм» и «Гран-при фестиваля». В конкурсную программу отберут 30 лучших картин, показы пройдут в Челябинске и области.

Напомним, в прошлом году на фестивале показали 18 тифлофильмов и презентовали стикеры со шрифтом Брайля. Также организаторы фестиваля инициировали открытие уникальных граффити для слепых.