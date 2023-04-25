В Челябинске пройдет второй фестиваль электронной музыки «Меридиан»

Организаторы уже объявили препати

Организаторы первого «Меридиана», который отгремел в Челябинске прошлым летом, уже анонсировали второй фестиваль электронной музыки и визуального искусства и объявили о препати (вечеринка перед самим событием) в клубе «РМЦ».







Подробностей фестиваля пока не раскрывают. Но организаторы намекают на большие изменения, даже локация будущего события абсолютно новая, это не двор кластера Svoboda2.

Прошлый «Меридиан» был одним из самых ярких событий прошлого лета. Почитать, как там было, — тут.

Препати состоится уже 28 апреля в «РМЦ» на Свободы, 2. Начало в 00:00. Билеты от 200 рублей. 18+.