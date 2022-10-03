В Челябинске пройдет встреча с космонавтом Антоном Шкаплеровым

Он провел на орбите больше 700 дней

4 октября в технопарке «Кванториум» пройдет встреча с космонавтом-испытателем Антоном Шкаплеровым. Он расскажет о своей работе, ответит на вопросы и даст автографы.



Антон Шкаплеров родом из Севастополя. Ему довелось четыре раза летать в космос. В общей сложности на МКС он провел 709 суток, трижды выходил в открытый космос. Последний полет прошел год назад, Антон Шкаплеров возглавил первый в истории космонавтики «киноэкипаж»: в октябре 2021 года вместе с ним на МКС полетели российский кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. В космосе они снимали кадры для фильма «Вызов», лента выйдет на экраны в 2023 году.

В программе встречи в Челябинске не только общение с Антоном, но и включение с Международной космической станцией, где сейчас находится выпускник ЮУрГУ Дмитрий Петелин. Космонавт передаст привет присутствующим и расскажет, как у него дела.

Встречу проведут в рамках «Всемирной недели космоса». В этом году «Почта России» в честь события выпустила почтовые карточки с изображением скульптуры «Мальчик с ракетой». Скульптуру изготовили на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья. Антон Шкаплеров примет участие в торжественной церемонии спецгашения, то есть на карточке поставят штемпель с памятной датой.

Начало встречи — в 16:00, ДТ «Кванториум» находится по адресу ул. Орджоникидзе, 50. Вход свободный, нужно только записаться.