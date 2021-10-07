В Челябинске пройдет Всероссийский творческий форум для молодежи с инвалидностью

Выступят победители конкурса «Необыкновенные люди» и звезды шоу‑бизнеса

С 8 по 10 октября в Челябинске пройдет Всероссийский форум инклюзивного творчества. Его участниками станут молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, родители детей с особенностями развития и волонтеры. Участие в программе форума примут победители Всероссийского творческого конкурса «Необыкновенные люди» в направлениях «танец», «театр», «жестовое пение», «вокал», «инструментальное искусство» и «моя история успеха».

За 3 дня пройдут два концерта и двадцать пять дискуссий, тренингов и мастер-классов. Среди приглашенных спикеров — Сергей Детков, стендап-комик из Москвы, участник проектов StandUp и «Открытый микрофон» на ТНТ; актер и шоумен Стас Ярушин; хореограф проекта «Танцы» на ТНТ Александр Тронов; Сергей Бидный — директор московского Театра неслышащих актеров «Недослов»; Алексей Транцев — директор волонтерской организации «Инклюзивный клуб добровольцев» из Самары и другие.

На гала-концерте в ДК железнодорожников победители конкурса «Необыкновенные люди» выступят на одной сцене с пианистом, джазовым импровизатором и певцом Олегом Аккуратовым, Стасом Ярушиным и хореографом Александром Троновым.

Встреча пройдет на двух площадках: в Бизнес-отеле «ПаркСити» и на сцене ДК железнодорожников.

9 октября в 14:00 в Бизнес-отеле «ПаркСити» стендап-комик Сергей Детков расскажет о продвижении бренда артиста с ограниченными возможностями здоровья.

10 октября в 11:00 в «ПаркСити» развернется интерактивная площадка «Родители особенных детей: где искать помощь и поддержку». Модератором встречи станет уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

В ДК железнодорожников 10 октября в 18:00 пройдет финальный гала-концерт «Необыкновенные люди». Ведущим станет Стас Ярушин. Александр Тронов и Олег Аккуратов выступят в совместных номерах с талантливыми ребятами с ограниченными возможностями.

Участие во всех мероприятиях форума бесплатное, но нужно зарегистрироваться на сайте форума. С большинства мероприятий в группе во «ВКонтакте» форума будет доступна онлайн-трансляция.