В Челябинске пройдет Всероссийский день чтения вслух

Акцию проведут на трех площадках

23 июля в Челябинске отметят Всероссийский день чтения вслух. На трех площадках города все желающие смогут прочитать отрывки любимых произведений. К акции присоединятся челябинские актеры.



В городском саду имени Пушкина старт в субботу в 14:00. Сначала на сцену пригласят победителей детских литературных конкурсов области, чтобы они прочли отрывки произведений, а затем к ним присоединится Виктор Нагдасев — актер Камерного театра.

Остальных участников акции просят записаться заранее.

В горсад также пригласили Z-театр. Актеры покажут отрывок из спектакля «Достоевский. Пластические рассказы» по произведениям классика. В постановке нет слов, а сюжет передается через движения.

Еще одна площадка акции — Центральная библиотека им. Пушкина. Гостем в библиотеке станет челябинский театр песочной живописи «Скарабей», актеры которого сыграют спектакль-диалог «Маяковский. Как живой с живыми говоря».

На читку в библиотеке тоже нужна запись.

Еще выступить с читкой можно в Публичке в 14:00, там запись не требуется.

Больше событий ближайших выходных — в нашей афише.

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