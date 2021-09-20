В Челябинске пройдет VIII Международный фестиваль джазовой импровизации

«Джаз на большом органе» — единственный форум органной музыки, посвященный джазу

VIII Международный фестиваль джазовой импровизации пройдет в Челябинске с 21 по 24 сентября в зале органной и камерной музыки «Родина». В программе мероприятия четыре концерта с участием именитых джазменов из России, Индии и Израиля.



В программе не указаны названия композиций, и это сделано намеренно. У музыкантов — полная свобода импровизации, поэтому все может меняться в зависимости от настроения музыкантов, теплоты публики и температуры воздуха.

Открывается фестиваль 21 сентября дуэтом органа и кларнета в исполнении Федора Строганова и Симона Вирша. Это очень необычное сочетание инструментов, которое редко встречается в музыкальном мире. Организаторы уверяют, что их совместное звучание рождает неповторимые краски и тембры. За органом — Федор Строганов из Москвы, он играл в соборе Парижской Богоматери и был участником фестивалей в Австрии и США. В этот же день на сцену выйдет швейцарец Симон Вирш — один из лучших молодых джазовых кларнетистов в мире, финалист Международного конкурса джазовых солистов в Монте-Карло.

«Заданы стиль и направление, а название произведений, которые будут исполняться, не пишут. Главное, чтобы музыка будила ответные чувства у слушателей», — отмечает художественный руководитель фестиваля Владимир Хомяков.

22 сентября на фестивальной сцене московские джазмены объединились для концерта с участием органа и вибрафона. В концерте примут участие органист и пианист Владимир Нестеренко и вибрафонист, перкуссионист Иннокентий Иванов. Продолжится концерт выступлением музыканта европейского уровня: трубач Сергей Пронь гастролировал во Франции, Австрии, Бельгии, Голландии, Германии, Люксембурге, Израиле.

На фестивальной сцене появится трио из Израиля: Борис Мальковский (орган), Ленни Сендерский (саксофон), Григорий Ривкин (труба) — это самобытные музыканты, гастролирующие по всему миру, виртуозы джазовой импровизации.

23 сентября прозвучит самое необычное сочетание инструментов на фестивале: орган, ситар, ударные. Ситар — индийский струнный инструмент, напоминающий гитару. На фестивале его представит Светлана Джанардан. Она работает на индийском радио, преподает, проводит мастер-классы, в том числе в Московской консерватории, часто дает концерты. Ее партнершей по сцене станет органистка Екатерина Мельникова. К ним присоединится Загит Алыков (ударные, Москва).

24 сентября пройдет заключительный большой концерт. Музыканты Швейцарии, Индии, Израиля и России устроят большую импровизацию в стиле джаз. Зрителей ждут авторские аранжировки и свободная импровизация.

Фестиваль стартует 21 сентября в зале органной и камерной музыки «Родина» по адресу ул. Кирова, 78. Начало концерта в 19:00.