В Челябинске пройдет велоквест для фанатов Гарри Поттера

Участникам в мантиях на великах предлагают искать точки на карте

14 августа в Челябинске проведут велоквест «Магия COMIRON. Начало». Тема игры — миры Гарри Поттера. Участникам предстоит искать точки на карте, разгадывая логические задачи.



Квест предназначен для велосипедистов с любым уровнем подготовки. Для участия необходим велосипед и смартфон с интернетом. Также организаторы предлагают захватить на квест мантии, волшебные палочки и другие предметы, посвященные Хогвартсу и волшебным мирам. Если ничего такого нет, достаточно просто нарисовать молнию на лбу.

Вместе с квестом в воскресенье проведут заезд на три километра по лесной трассе и полосу препятствий. Гонщиков ждет змейка, мостик, коридор и так далее.

Все мероприятия, в том числе гонка, подходят для новичков. Участие бесплатное, но необходима регистрация в сообществе во «ВКонтакте» Comiron Sport. После регистрации сообщат место проведения.

Возрастное ограничение: 0+.

О других мероприятиях в ближайшие дни читайте в афише.