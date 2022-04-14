В Челябинске пройдет вечерний фестиваль народов Южного Урала

«ЭтНОчь» состоится в публичной библиотеке 22 апреля

В Челябинской публичной библиотеке 22 апреля стартует фестиваль «ЭтНОчь». Он посвящен культуре народов Южного Урала и России. В программе: квиз про стереотипы о России, мастер-класс по восточной каллиграфии и возможность поработать на подвесном веретене.



Вопреки названию, идти фестиваль будет не всю ночь, а всего несколько часов: с 17:00 до 22:00. За это время предлагается максимально погрузиться в древность: прясть суровую нитку, плести уральский свадебный венец или составить собственное генеалогическое древо (приглашены спикеры из ассоциации генеалогов-любителей).





Из самых неожиданных событий — викторина «Клюква или традиция?» о стереотипах про Россию, которая составлена на английском языке.

Запланированы встречи с местными писателями, поэтами и художниками, один из которых — Александр Разбойников с триптихом «Страна городов — Аркаим — Синташта».





Полная программа фестиваля пока не опубликована. Начнется этно-вечеринка 22 апреля в Челябинской областной научной библиотеке в 17:00. Вход свободный. Можно приходить и позже 17:00, на любое из мероприятий.