В Челябинске пройдет вечер поэзии и абстрактного хип-хопа

Местные поэты будут читать свои стихи под музыку челябинских композиторов

В центре современного искусства «Клоповник» пробуют новый формат со страшной аббревиатурой ВПАХ — вечер поэзии и абстрактного хип-хопа. Челябинские поэты будут читать свои стихи под биты местных музыкантов — получится импровизированный экспериментальный хип-хоп.



Обещают, что все участники вечера будут звучать атмосферно и самобытно, так что если вы никогда не думали, как может звучать абстрактный хип-хоп и чем он отличается от музыки для масс, то «Клоповник» приглашает познакомиться с местными артистами и их лирикой.

Попасть на вечер как поэт или предоставить свою музыку может любой, нужно только записаться, для артистов участие в вечере бесплатное.

Начало 26 ноября в 18:30. Билеты можно приобрести на входе, а записаться как артист — в телеграме или группе «ВКонтакте» «Клоповника».