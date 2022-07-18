В Челябинске пройдет вечер памяти Юрия Шатунова

На концерте под гармонь исполнят песни группы «Ласковый май»

В челябинском Саду Победы пройдет вечер памяти Юрия Шатунова. 40 дней со дня смерти артиста приходится на 1 августа, и в эту дату фанаты почтут память звезды 90-х.



В парке прозвучат песни группы «Ласковый май». Известные композиции исполнят челябинский вокалист Алекс Мишустин и Виджай Бузылев — участник программы «Песни для души с Андреем Малаховым». Аккомпанирует солистам гармонист Василий Стахун.

Всем фанатам предлагают возложить в парке букет белых роз. Также в саду выложат надпись из свечей «Не забудем твои „Белые розы“», а со сцены прочтут стихи об артисте.

«Для многих песни исполнителя — это не просто песни, а воспоминания, детство, молодость, а может, даже и целая жизнь. Всех, кто хочет почтить память певца, ждем 1 августа с букетом белых роз в Саду Победы»,— пишут организаторы.

Напомним, о смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Певцу было 48 лет, он скончался от острой сердечной недостаточности.

Юрий Шатунов неоднократно выступал и в Челябинске, в 2007-м проходил его первый концерт — подробнее о нем мы уже рассказывали.

Начало концерта — 1 августа в 19:00 в парке Сад Победы. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 0+