В Челябинске пройдет традиционный сентябрьский парад мод

Дефиле устраивают уже 19 лет

8 сентября, за день до большого празднования Дня города, в Челябинске пройдет XIX сентябрьский парад мод. Для показа в центре Кировки специально смонтируют подиум, по которому пройдут более тридцати моделей в нарядах от дизайнеров с Южного Урала.



В дефиле будут участвовать дети и взрослые из челябинских модельных агентств, танцоры и акробаты и известные жители города.

Старт парада моды 8 сентября в 19:30 на Кировке. Прямую трансляцию с показа можно увидеть в эфире телеканала URAL1 и на сайте по ссылке.