В Челябинске пройдет театральный фестиваль Владимира Милосердова

На нем выступят профессиональные и начинающие артисты

В четверг, 31 октября, в Челябинске стартует областной фестиваль-конкурс актерских работ имени Милосердова — уральского актера театра, сыгравшего больше 100 ролей в Челябинской драме.

В течение четырех дней коллективы театров и небольших студий покажут челябинцам свои постановки по произведениям Шукшина, Маяковского, Пушкина, Брэдбери.

Так, 31 октября выступят театральная студия «Правда, театр» со спектаклем «Беспалы», студенты ЧГИКа с пластическим перформансом «Временно.е» и «Театральное пространство свободы» с постановкой «Живой». На следующий день программу продолжат озерские артисты: театр «Феникс» сам представит работу «Я себе уже все доказал», а совместно с театром «Наш дом» — «Последнюю книгу Томаса Вулфа».

В субботу, 2 ноября, на сценах челябинских театров покажут «Собаку» от студентов ЧГИКа, «Пиковую даму» от театра «Манекен» и «Банные истории» от дуэта NEBOLET. Завершатся показы 3 ноября постановками «Старая помпадурша» (Магнитогорский драмтеатр имени Пушкина), «Петрушка на войне» (Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино», который недавно открылся после реконструкции) и «Маленькая жизнь двенадцати рук» (Магнитогорская консерватория имени Глинки).

Подробнее — в соцсетях фестиваля. Возрастное ограничение на разные постановки — от 6+ до 16+.