В Челябинске пройдет театральный фестиваль «ТеАРТ»

На нем покажут детские и студенческие постановки

В апреле в Челябинске состоится VII Всероссийский фестиваль-конкурс «ТеАРТ». Любительские и студенческие коллективы смогут показать свои спектакли действующим театралам, узнать, куда следует двигаться дальше, и набраться опыта у профессионалов. Об этом рассказали организаторы проекта.

Конкурс проведут в двух номинациях: любительское театральное творчество и студенческий профессиональный театр. В каждой из категорий выберут лучший спектакль, лучших исполнителей ролей и дуэты, а также ансамбль-победитель.

Оценивать начинающих актеров будет профессиональное жюри из театральных критиков, режиссеров, руководителей театров. Также для участников проведут мастер-классы по актерскому мастерству.

«ТеАРТ» пройдет с 11 по 13 апреля в Челябинском государственном институте культуры.