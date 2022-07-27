В Челябинске пройдет стокилометровый пробег на роликах

Дистанцию разделили на четыре этапа

6 августа в Челябинске состоится массовый пробег на роликовых коньках. Маршрут разделили на четыре больших круга. В общей сложности он составит 100 километров. Присоединиться можно на любом из четырех этапов, но только на старте, у памятника Курчатову. Те, кто проедет 50 и 100 километров, — получат памятные подарки.



Пробег рассчитан на опытных роллеров, которые могут постоянно поддерживать темп 10—15 километров в час, готовы к резким спускам и торможениям.

Старт и финиш каждого из этапов — памятник Курчатову. Регистрация участников начинается в 8:30, а старт — ровно в 9:00. Опоздавшим придется догонять колонну самостоятельно.



Первые 35 километров лежат через северо-запад Челябинска. Второй круг — 16 километров до Заячьего острова.



Третий заезд (после обеденного перерыва) — самый длинный, 37 километров, через Тракторозаводский и Ленинский районы. По пути колонна сделает остановку на ужин. Четвертый, заключительный, маршрут длиной в 17 километров проложен через Северо-Запад.



Сойти с дистанции можно в любой момент. Защита и запас воды обязательны. На последние два маршрута пригодится и фонарик. Организаторы рекомендуют взять с собой немного денег, чтобы пообедать и пополнить запас воды на остановках.



Участие в забеге бесплатное. Старт — в 9:00, финиш последнего этапа — в 22:00 у памятника Курчатову. В случае дождя пробег перенесут.



Возрастное ограничение: 18+

