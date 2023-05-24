В Челябинске пройдет стендап-концерт Веры Котельниковой

Девушка шутит о застенчивости, испанском стыде и детстве

3 июня в челябинском кинотеатре «Победа» пройдет стендап-концерт Веры Котельниковой. Она резидент «Стендап-клуба #1», участница шоу «Прожарка» на ТНТ4 и ведущая подкаста «Правило 34» на Youtube.



На выступлениях девушка немного зажатая, будто нервничает и стесняется. Шутки поддерживают этот образ милой девочки. Но внезапно среди монолога проскочит черная или пошлая шуточка. Этого максимально не ожидаешь, поэтому звучит такой юмор в разы смешнее.

Темы шуток у Веры зачастую соответствуют образу: про нелепые ситуации с друзьями, например, неудачную татуировку, ссоры с родителями и отношения.

Концерт пройдет 3 июня в 19:30 в кинотеатре «Победа». 18+

Напомним, что 28 мая у челябинских стендап-комиков съемки концерта для их нового yotube-шоу, местные юмористы будут выступать с лучшими шутками.