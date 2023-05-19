В Челябинске пройдет стендап-концерт Стаса Старовойтова

Участник шоу Stand-Up на ТНТ более десяти лет занимается комедией

22 мая в челябинском Центре международной торговли пройдет концерт стендап-комика Стаса Старовойтова. Участник шоу Stand-Up на телеканале ТНТ выступает с новой программой.



Старовойтов — один из пионеров стендапа на русском. Он выступал в томских клубах в 2009 году, когда такой жанр комедии еще не был популярен. А когда стендап стал молниеносно выходить из андеграунда, у Стаса уже было много лет опыта.

В 2022 году комику исполнилось 40 лет. Для него самого это время подводить промежуточный итог. Позади уже 10 лет карьеры, разводы, двое детей от двух жен и даже съемки в кино (например, роль самого себя в последних «Елках»).

Новая программа — как раз про переосмысление прошлого. Он через юмор и иронию анализирует ошибки, отпускает плохие моменты и смотрит в будущее с оптимизмом. Такая вот терапия с шутками про воспитание детей, вредные привычки и жизнь в постоянных разъездах.

Начало концерта 22 мая в 20:00 в конгресс-холле Центра международной торговли. 18+

В ближайшие дни в Челябинске еще много событий. Другие интересные мероприятия мы собрали в афише.