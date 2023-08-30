В Челябинске пройдет стендап-концерт Дениса Антипина

Комик с севера выступит в итальянском ресторане

В Челябинске 3 сентября пройдет сольный стендап-концерт комика Дениса Антипина.



Денис — комик и кавээнщик из Якутска, в прошлом участник команды «Полярный экспресс», а сейчас резидент шоу «Стендап андеграунд» на СТС и основатель единственного в Якутске «Северного стендап-клуба».

Выступления парня есть на канале «Стендап-клуба #1». Еще он ведет собственное ютуб-шоу «Дендрарий», где смотрит, что растет дома у других комиков, и ездит по России с концертами.

Конкретной тематики шуток нет, это, как и у всех комиков, обычные жизненные ситуации. Особенным парня делает взаимодействие с залом: он может несколько минут общаться со зрителями и подшучивать над ответами смотрящих.

Концерт Дениса пройдет в челябинском ресторане Roni Pizza Napolitana на Кировке. Старт 3 сентября в 18:30.