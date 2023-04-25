В Челябинске пройдет стендап-концерт Алексея Квашонкина

Комик шутит о семейной жизни, воспитании детей и трудном, но веселом детстве





27 апреля в киноцентре «Победа» выступает резидент «Стендап-клуба № 1», участник youtube-шоу «Порараз бирацца», «Разгоны» и «Книжный клуб», комик Алексей Квашонкин со своей новой программой «Я так не думаю».



На youtube-канале Алексея суммарно более миллиона просмотров. В своих монологах он выступает в амплуа простого честного парня и примерного семьянина.

По профессии он экономист, выглядит как простой парень, который после работы решил зайти на «Открытый микрофон» и рассказать мысли, которые обдумывал на работе: они жизненные, злободневные и иногда слегка грустные.

На выступлениях Квашонкин рассказывает, как мало времени остается на себя, когда в семье есть дети, как тяжело было взрослеть в начале 90-х и зачем крестить детей, если сам ты не веришь в Бога.

Начало концерта 27 апреля в 20:00 в киноцентре «Победа». 18+