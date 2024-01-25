12 и 13 февраля в челябинском киноцентре «Победа» состоится Кубок Победы по шахматам среди школьников с 6 до 17 лет. Важное условие: у участников нет разряда по шахматам, записаться может даже новичок.
Каждому юному шахматисту предложат сыграть одну игру, в случае победы (или ничьей) — две. Продолжительность каждой партии — не больше 30 минут. Для прохождения в финал нужно один раз выиграть, а вторую партию хотя бы свести в ничью. Турнир проходит по трем возрастным категориям: шестилетки точно не будут играть со старшеклассниками.
13 февраля состоится финал. Будет выбрано три победителя в каждой возрастной лиге. Для участия в Кубке Победы по шахматам нужно только зарегистрироваться. Подробности в пабликах Кубка. 6+
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