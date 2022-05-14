В Челябинске пройдет семейный фестиваль «Пикник на Алом»

Гостей праздника ждут интересные конкурсы, лектории, концерты и мастер-классы

В воскресенье, 15 мая, на Алом поле в Челябинске пройдет ежегодный семейный фестиваль «Пикник на Алом», организатором которого является Дворец пионеров и школьников им. Крупской. Гостей мероприятия ждет насыщенная праздничная программа, а также все желающие смогут узнать, какие творческие студии откроют набор на следующий учебный год. Об этом рассказали организаторы.

«Большой семейный фестиваль „Пикник на Алом“ — это отличная возможность необычно, весело и по-домашнему тепло провести время с семьей на свежем воздухе. Ждем всех любителей живого общения, ярких эмоций и подарков! Кроме того, во время фестиваля вы сможете познакомиться с объединениями и педагогами Дворца пионеров и узнать подробности записи на следующий учебный год»,— уточнили в пресс-службе Дворца пионеров и школьников им. Крупской.

Праздничная программа начнется в 10:00 и завершится в 19:00:

с 10:00 до 11:00 пройдет конкурсно-игровая программа «В ритме танца»;

с 11:00 до 13:00 ожидается торжественное открытие фестиваля, на котором выступят творческие коллективы дворца;

с 13:00 до 14:00 участники смогут принять участие в танцевальном конкурсе «Стартинэйджер»;

с 14:00 до 14:20 состоится торжественное вручение нагрудных знаков радиолюбителя;

с 15:00 до 17:00 пройдет гала-концерт фестиваля малых форм «Открытая сцена»;

с 17:00 до 18:00 гости фестиваля смогут повеселиться на конкурсе «Скандинавские Игрища»;

с 18:00 до 19:00 пройдут выпускной Дворца пионеров и школьников им. Крупской и церемония закрытия фестиваля.

Кроме того, гостей фестиваля ждут увлекательные мастер-классы, лектории, а также вкусные снеки в фуд-корте.







