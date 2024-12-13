В Челябинске пройдет «Рождественский фестиваль»

Горожанам готовят серию концертов и художественную выставку

В Челябинске стартует цикл концертов новогодней и рождественской музыки. Лучшие солисты и творческие коллективы института искусств имени Чайковского выступят на «Рождественском фестивале» для всех желающих, рассказали в региональном Минкульте.

Так, творческие студенты и педагоги представят сразу несколько мероприятий. В первый день фестиваля, 18 декабря, в институте заработает выставка картин от студентов и преподавателей факультета изобразительных искусств. В тот же день в 17 часов начнется концерт «Рождественский калейдоскоп».

На следующий день в 18 часов в Большом концертном зале имени Белицкого выступят ансамбли «Заряница», «Горенка» и «Ярославна», в то же время 20 декабря — оркестр русских народных инструментов, академический смешанный хор и солисты.

Во вторник, 24 декабря, в 18:00 музыканты симфонического оркестра сыграют произведения Николая Римского-Корсакова и Александра Бородина; 25 декабря, там же и в то же время, выступят хоровые коллективы.

Завершится фестиваль 27 декабря праздничным концертом, в котором примут участие студенты-эстрадники ЮУрГИИ имени Чайковского.

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