В Челябинске пройдет первый молодежный джазовый форум

Игорь Бутман выступит на одной сцене с детским джазовым оркестром

4 и 5 февраля в Челябинской Детской филармонии пройдет первый молодежный джазовый форум. За два дня молодым музыкантам и просто любителям джаза проведут десяток мастер-классов по импровизации, вокалу и сочинению песен, расскажут о необычных приемах игры на гитаре, клавишах и ударных. В заключение — открытый концерт-импровизация и выступление оркестра Детской филармонии с Игорем Бутманом.



Проведут интенсивы и мастер-классы известные российские джаз-музыканты и преподаватели филармонии. Певицы Алина Ростоцкая из Москвы и Ирина Остин из Уфы станут экспертами по вокалу. Мастер-класс по перкуссии и ударным проведет московский композитор Иннокентий Иванов.

4 февраля в 17:30 хаус-бэнд под руководством Антона Бугаева, главного дирижера джазового оркестра Детской филармонии, устроит джазовую импровизацию. Сыграть зовут всех участников форума, главное — уметь.

Участвовать в мастер-классах и выступлениях будут джазовые музыканты из Москвы, в том числе тромбонист Павел Овчинников, саксофонист Денис Мельников.

Утром 5 февраля, в 10:00, на сцене филармонии играет джазовый биг-бэнд. Это оркестр из 20 музыкантов с трубами, тромбонами, барабанами, гитарами, саксофонами и фортепиано.

По итогам фестиваля-форума состоится круглый стол о будущем российского джаза. На закрытии форума на одной сцене выступит Эстрадно-джазовый оркестр Детской филармонии и народный артист России Игорь Бутман. Начало — 5 февраля в 15:00.

Вход свободный, но нужно зарегистрироваться в паблике Детской филармонии в «ВКонтакте». Приглашают и опытных музыкантов, и просто любителей джаза. 12+