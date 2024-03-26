В Челябинске пройдет первый аудиоспектакль-променад

На пару часов зрители театра превратятся в слушателей

На этой неделе, 27 марта, состоится премьера Молодежного театра — первый в истории Челябинска аудиоспектакль-променад «От крепости к театру». «Зрителей» постановки зовут прогуляться по центральным улицам города в наушниках, чтобы поближе познакомиться с историей города, сообщили в пресс-службе Молодежного театра.

Аудиопроменад — это новый формат, когда спектакль звучит в наушниках, а «зрители» в этот момент гуляют по определенному маршруту. В создании необычной постановки принимали участие не только артисты Молодежного театра, но и специалисты Исторического музея Южного Урала.

«Вместе с создателями спектакля мы тщательно изучали локации, смотрели маршрут между зданиями музея и театра. Прежде чем перейти к работе с документами, мы совершили не одну пешую прогулку, я рассказал коллегам о знаковых местах и интересных зданиях на улице Кирова», — рассказал пресс-службе музея краевед Владислав Демаков.

В основу постановки легли ключевые имена и легенды Челябинска, факты из истории родного края, фрагменты из книг и архивов. Как отмечают организаторы променада, спектакль призван помочь челябинцам по-новому ощутить свой родной город и осознать свое место в нем.

«В процессе работы я много нового узнал о Челябинске, и это поменяло мое ощущение от города. Считаю, что получился ценный продукт, способный изменить отношение человека к месту, в котором он живет, побудить его относиться к нему с большей любовью, беречь его и осознавать смысл и ценность своего нахождения именно здесь», — поделился режиссер аудиоспектакля Иван Миневцев с пресс-службой Исторического музея.

Театральная экскурсия-аудиопроменад «От крепости к театру» начнется у здания Исторического музея Южного Урала 27 марта в 18:00. Организаторы просят иметь при себе наушники и заряженный телефон с установленным приложением Telegram.