В Челябинске пройдет первая репетиция парада 9 Мая

Сегодня, 21 апреля, вечером перекроют пешеходное движение в районе площади Революции

21 апреля в центре Челябинска на площади Революции состоится репетиция торжественного построения ко Дню Победы. В шествии примут участие курсанты военных училищ Челябинска, кадеты, полицейские и сотрудники МЧС. Впервые задействуют юнармейцев и сотрудников службы судебных приставов.



На построение планируют вывести и военную технику: танки Т-34, ИС-3, самоходную установку САУ-152 времен Великой Отечественной войны и 40 единиц раритетных автобронетанковых машин.

Для репетиции торжественного построения у площади Революции с 18:00 ограничат движение пешеходов, а транспорт сможет двигаться в обычном режиме. Когда пробное шествие завершится, сообщить в управлении культуры города не смогли.

Следующие репетиции парада пройдут 27 апреля и 6 мая.