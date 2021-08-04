В Челябинске пройдет открытый танцевальный перформанс

На набережной у Торгового центра можно будет познакомиться с контактной импровизацией

8 августа на набережной реки Миасс со стороны Торгового центра пройдет открытый танцевальный перформанс.



Контактная импровизация — это особый вид танцевальной импровизации, где все строится вокруг точки контакта с партнером. Участники в процессе активно касаются, опираются и поддерживают друг друга.

«Это может быть красиво, но не всегда и не обязательно. Это в первую очередь про увлеченность движением, акцентирование внимания в теле. Для новичков непривычно, что танцующие так активно прикасаются друг к другу. У многих есть такая потребность, но они боятся, так как не принято», — комментирует Григорий Белый, организатор перформанса.

Для непосвященных предусмотрена возможность понаблюдать за танцующими и ознакомиться с необычным способом самовыражения. Есть возможность принять участие, но урока для новичков не планируется. Рекомендуется свободная одежда, закрывающая колени и локти.

В Челябинске существуют студии и учителя, преподающие КИ, но подобный открытый вечер в городе проводится впервые и является скорее пробным.

Это бесплатно, начало — в 16:00, сбор на набережной у парковки Торгового центра.