В Челябинске пройдет научно-популярное ток‑шоу «Разберем на атомы»

Паблик-ток в челябинском ИЦАЭ будет посвящен теме «Тепло»

Научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы» — это проект Информационного центра по атомной энергии Челябинска, где ученые просто и непринужденно говорят о науке в атмосфере дружеской встречи. 28 октября в рамках ток-шоу пройдут три мини-лекции от трех разных спикеров — изобретателя, путешественника и физиолога.



Все лекции в новом выпуске офлайн-ток-шоу объединяет одна тема — «Тепло». А разбирать ее на атомы будут три эксперта ИЦАЭ.

Игорь Панасюк, эксперт в области современных отопительных систем, инженер-изобретатель, расскажет о современных обогревателях и отопительных приборах, которые сделаны по последнему слову техники.

О теплых путешествиях по Южному Уралу расскажет автор путеводителя «Челябинская область. Здесь сбываются мечты», краевед-любитель Наталья Денисова.

А с ведущим научным сотрудником биофизической лаборатории Уральского научно-практического центра радиационной медицины Евгенией Толстых можно будет обсудить Нобелевскую премию по медицине, которую получили Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за исследование о том, как живые организмы чувствуют температуру.

И все это — простыми словами и в домашней атмосфере Информационного центра по атомной энергии Челябинска. Начало — 28 октября в 19:00 в ИЦАЭ Челябинск, вход свободный, нужно только зарегистрироваться. Сделать это можно в группе «ВКонтакте» «ИЦАЭ Челябинск».