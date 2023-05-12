В Челябинске пройдет массовый забег на роликах по городу

Стал известен маршрут 15-километрового заезда

13 мая в Челябинске открывают роллер-сезон большим забегом на 15 километров по центру города. Старт в 14:30 возле памятника Курчатову.



Это только начало большой двухдневной программы с конкурсами, мастер-классами по катанию на роликах, выступлением учеников роллер-школ. Старт летнему катанию дают целым праздником, а события расписаны на 13 и 14 мая.

Маршрут заезда утвержден. Вначале он проходит через Челябинский бор. Дальше — по улицам Худякова, Воровского и Курчатова. Роллеры обогнут центр города по улице Свободы, проедут через проспект Ленина, Театр оперы и балета, набережную Миасса и цирк. После — дворец спорта «Юность», главный корпус ЮУрГУ и возврат к точке старта у памятника Курчатову.





Схема маршрута

Организаторы рекомендуют взять на катание шлем, защиту на колени, локти, кисти, а также воду и аптечку.