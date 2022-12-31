В Челябинске пройдет лекция-дегустация зимних ретро-ароматов

Посетителям представят духи и одеколоны, произведенные на крупнейших фабриках СССР

В Рождество, 7 января, в Челябинском музее изобразительных искусств пройдет лекция-дегустация зимних ретро-ароматов. Гости мероприятия узнают о том, при помощи каких средств советские парфюмеры создавали ароматы, которые напрямую отсылают к теме зимы, а также смогут послушать их, сообщили в пресс-службе музея.

На выставке представят духи и одеколоны, созданные на крупнейших фабриках Советского Союза. В их числе будут такие ароматы, как «Новогодняя ночь», «Зимний лес», «Северяночка», «Льдинка» и многие другие, передающие ощущение радости, счастья и светлого будущего.

«Коллекционер также познакомит слушателей с историей крупнейших парфюмерных фабрик СССР, таких как „Новая заря“, „Северное сияние“, „Алые паруса“ и „Флора“. И, конечно же, каждый сможет послушать ароматы и проникнуться атмосферой зимней советской парфюмерии»,— рассказали в пресс-службе музея.

Лекцию проведет куратор прошедшей в этом году выставки «Хронология чувств. Легенды советской парфюмерии» Галия Малоушкина. Начало мероприятия в 14:00.

Возрастное ограничение: 16+