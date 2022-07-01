В Челябинске пройдет концерт в память о погибших в Аргуне

2 июля 2000 года базу челябинских силовиков в Чечне взорвали террористы

2 июля в челябинском зале органной и камерной музыки «Родина» состоится концерт памяти «Аргун 2000». В этот день, 22 года назад, в Аргуне террористы взорвали базу челябинских силовиков. Погибли 25 сотрудников сводного отряда ГУВД, УФСБ и прокуратуры региона, более 80 были ранены.



В программе концерта: Ave, Maria Каччини, «Ария» Баха, «Лунная соната» Бетховена, «Вокализ» Рахманинова и другие произведения классиков. В заключение солисты филармонии исполнят саундтрек из фильма «Миссия» Роланда Жоффе.

На сцене выступят солисты Челябинской филармонии, народная артистка РФ Наталья Заварзина и лауреаты международных конкурсов: пианистка Наталья Гущина, органистка Лариса Тимшина и саксофонистка Татьяна Зайцева.

Начало концерта в 18:00. Вход свободный.