В Челябинске пройдет концерт памяти музыкантов Южного Урала

Средства от концерта направят семьям безвременно ушедших артистов

Творческие коллективы Челябинской области дадут концерт памяти южноуральских музыкантов. В концертном зале имени Прокофьева они почтут память коллег и сыграют музыку самых разных направлений — от академической классики до джаза и эстрады. Об этом рассказали в филармонии.

Так, на вечере выступят квартет Валерия Сундарева, Камерный хор Михальченко, Уральский духовой оркестр, ансамбль L-band, Молодежный камерный оркестр при ГСОЧО, «Маэстро Аккордеон», Новый Художественный ансамбль Льва Гутовского и солисты Челябинской филармонии.

Все артисты выступят на концерте бесплатно, а собранные с билетов деньги передадут семьям солиста ансамбля «Маэстро Аккордеон» Константина Корчагина, педагога, музыковеда-лектора, заслуженного работника культуры России Ирины Дымовой, солиста ансамбля «Уральский диксиленд» Владимира Риккера.

Первый благотворительный концерт состоялся в 2007 году по задумке ансамбля «Уральский диксиленд» во главе с его основателем — народным артистом России Игорем Бурко. Все собранные средства идут на помощь семьям ушедших музыкантов или ныне живущим, но нуждающимся в помощи артистам.

Концерт состоится 28 февраля. Возрастное ограничение 6+.