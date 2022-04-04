В Челябинске пройдет концерт инди‑группы «Спасибо»

Последнее выступление в Челябинске у москвичей было 5 лет назад

Московская инди-рок-группа «Спасибо» 6 апреля сыграет первый за пять лет концерт в Челябинске. С последнего выступления в столице Южного Урала музыка ребят выросла в качестве, а репертуар пополнился тремя новыми альбомами.



С 2017 года группа стала осторожнее с музыкальными экспериментами. Еще недавно солист мог несвязно закричать посреди песни или вставить в нее цитату из фильма. Сейчас группа работает на более массового слушателя, но тем не менее звучит оригинально.





В новых песнях смешивается сразу несколько жанров — от текучего шугейза до энергичного панка. Музыка «Спасибо» — это меланхоличный, но шумный океан звука, который через текст, гитары и барабаны выражает эмоциональное состояние музыкантов и слушателей.

Лирика группы разнообразная, но вся какая-то знакомая: о чувствах, скоротечности жизни, самобытности, дружбе и молодости.

Перед концертом москвичей свои песни со сцены сыграют челябинские команды — гранж-бэнд «Кварцевание» и группа «Скума», играющая психоделик-рок.





Часть денег с продажи мерча группы пойдет в благотворительные фонды, которые поддерживают бездомных и людей с аутизмом.

Концерт стартует 6 апреля в 19:00 в клубе РМЦ, билеты — от 500 рублей.