В Челябинске пройдет концерт группы «Пикник»

Со сцены прозвучат песни из последнего альбома

2 февраля группа «Пикник» выступит в Челябинском театре оперы и балета с новой программой «Веселый и злой». Солист исполняет музыку на гитаре с тремя грифами, а для каждой композиции из нового альбома подготовили свой видеоряд.



Тур носит название последнего альбома группы — «Веселый и злой», он вышел в августе 2022 года. На концерте сыграют шесть новых песен и хиты из 1990-х и 2000-х: «Королевство кривых», «У шамана три руки» и другие.

Группа существует с конца 1970-х. Тогда музыканты начали играть русский рок, но со временем приобрели свое звучание — в композициях появилось много народных инструментов и электронных синтезаторов. За время существования «Пикник» записал 24 студийных альбома. Группа до сих пор пишет музыку и гастролирует по стране.

В последний раз группа выступала в Челябинске ровно год назад, в феврале 2022 года.

Концерт пройдет 2 февраля на сцене Театра оперы и балета им. Глинки в 19:00, билеты от 3200 рублей (но таких почти не осталось).