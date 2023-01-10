В Челябинске пройдет концерт группы «Чиж & Co»

В последний раз коллектив выступал в городе в 2021 году

Рок-группа «Чиж & Co» даст сольный концерт в Театре оперы и балета им. Глинки 5 февраля. Чиграков вживую споет «Фантома», «Летят перелетные птицы», «А не спеть ли мне песню» и другие хиты группы из альбомов 1990-х годов.



С 14 января и до июня Чиж с компанией будет гастролировать по городам России. Сыграют концерты в Сочи, Уфе, Москве, Челябинске, Санкт-Петербурге, Ростове, Костроме, Ярославле и других городах.

Коллектив Чигракова пишет и исполняет песни в стиле хард- и блюз-рок. Последний сольный студийный альбом группа выпустила в 1999 году, после этого сам Чиж занимался сольными релизами и писал песни с другими исполнителями.

Начало концерта — 5 февраля в 19:00. Билеты стоят от 2200 рублей, но самых дешевых почти не осталось. 16+