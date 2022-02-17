В Челябинске пройдет концерт экспериментального джаза

Группа «(Не) Объяснимые Вещи» исполнит свою атмосферную музыку вживую

20 февраля в Dusha Music пройдет концерт челябинского трио «(Не) Объяснимые Вещи». Определить жанр музыки этих ребят сложно — что-то среднее между неоклассикой и экспериментальным джазом. Барабаны, гитары и фортепиано смешиваются в одну звуковую картину, которую нужно не понять, а почувствовать.







Композиции «(Не) Объяснимых Вещей» — это некий саундтрек к абстрактному фильму с частыми диссонансами, которые по идее не должны звучать мелодично, но здесь звучат. На концерте можно попробовать визуализировать звук у себя в голове — ощущения, говорят, очень интересные.

Концерт начнется в 19:00 20 февраля в Dusha Music на ул. Худякова 11. Билеты стоят 300 рублей, купить их можно только на входе.