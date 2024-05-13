В Челябинске пройдет конкурс патриотической песни

Южноуральцы от 14 до 45 лет поборются за звание лучшего исполнителя

В августе в Челябинске пройдет фестиваль «Уральская земля — 2024». Конкурс патриотической песни посвятили поддержке соотечественников, находящихся в зоне СВО, и тех, кто проходит лечение и реабилитацию в госпиталях.

Фестивальная программа рассчитана на три дня — с 10 по 22 августа в парке имени Юрия Гагарина. Организаторы планируют провести не только конкурс патриотической песни, но и благотворительные акции, встречи с заслуженными деятелями культуры и искусства, а также с народными артистами России.

Поучаствовать в конкурсе смогут челябинцы в возрасте от 14 до 45 лет в составе ансамблей, хоров или сольно. Основное требование для участников лишь одно — исполнение патриотических композиций: песен военных лет, современных произведений и сочинений композиторов Челябинской области. Прием заявок продлится до 10 июня.

Завершится фестиваль гала-концертом в День Государственного флага Российской Федерации, 22 августа. В рамках мероприятия состоится благотворительный сбор средств на закупку оборудования и беспилотников для бойцов, находящихся «за ленточкой».