В Челябинске пройдет книжная распродажа издательства «МИФ»

На «гаражку» привезут нон-фикшен, современную прозу, комиксы и книги по искусству

Книжное издательство «МИФ» регулярно устраивает в разных городах России гаражные распродажи. 18 и 19 февраля книжную ярмарку развернут в Salon360. Она проходит в Челябинске впервые.

Кроме собственно распродажи изданий запланированы и лекции спикеров из Москвы. 18 февраля искусствовед Мария Герай расскажет об искусстве Серебряного века и его мистицизме, следом за ней представитель издательства «МИФ» Олеся Ахмеджанова проведет лекцию о том, как правильно выбирать книги.



«МИФ» существует с 2004 года и выпускает современную зарубежную прозу, комиксы, книги по искусству, экономике, психологии и бизнесу.

На «гаражку» привозят новинки издательства и лидеров продаж. Например, книгу для художников «Все, что нужно сейчас, — рисовать» или кулинарный гид Gastro Obscura, который New York Times и USA Today признали бестселлером.

Книжная ярмарка работает с 12:00 до 20:00 18 и 19 февраля. Продают книги по фиксированным ценам от 350 рублей. Вход свободный. 6+.

Больше событий выходных 18—19 февраля — в афише.