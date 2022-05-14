В Челябинске пройдет фотовыставка русского Микеланджело

В экспозиции более 500 снимков работ иконописца Дионисия

С 14 мая в челябинском мультимедийном парке «Россия — Моя история» откроется фотовыставка с фресками иконописца и богослова Дионисия. Многие фрески колориста находятся в храмах на большой высоте и освещены плохо, а на фото их можно будет рассмотреть во всех деталях.







Проект создания фотокопий называется «Свет фресок Дионисия — миру». Кадры делал Юрий Холдин, он собирал работы для проекта 12 лет. Делал панорамные фото в храмах и музеях России и Европы, и внимательно следил за тем, чтобы на печати все цвета передавались максимально точно.





Фотографу удалось отснять 300 работ ведущего московского иконописца конца XV века. По количеству работ Дионисия можно сравнить с его современниками — Леонардом Да Винчи и Микеланджело. Фрески колориста почти не реставрировали, они сохранились почти полностью.





Работы Дионисия занимают 600 квадратных метров росписи, Юрий Холдин смог уместить их на пяти сотнях снимков.

Экспозиция откроется в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» 14 мая и продлится до 21 мая.