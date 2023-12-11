В Челябинске пройдет фольклорно-гастрономический фестиваль

«Уральские пельмени на Николу Зимнего» — уже в субботу, 16 декабря, в парке имени Гагарина

16 декабря в челябинском парке культуры имени Гагарина состоится фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего». В программе традиционно: пельменные ряды, настоящая русская ярмарка, игры и конкурсы для детей и взрослых.

На ярмарку приедут производители пельменей и вареников, представители фермерских хозяйств, мастера декоративно-прикладного творчества. Гастрономический фестиваль никогда не ограничивался одними пельменями: мясо и рыба, копчености, колбасы, сыры, мед, сладости — с 10 часов утра в парке развернутся торговые ряды.



Запланированы два конкурса на самые вкусные пельмени. В конкурсе «Мастер пельменей» победителей определит жюри, а в конкурсе «Народный пельмень» голосуют зрители в ходе дегустации.

Организаторы подготовили праздничную программу для горожан: в 12 часов на главной сцене парка Гагарина состоится открытие фестиваля и концерт с участием творческих коллективов Челябинской области. В концертной программе выступит и группа «Балаган лимитед», которую поклонники называют самой веселой группой России.

На фестивале дадут свои мастер-классы шеф-повара четырех челябинских ресторанов: будут представлены четыре вида пельменей (русские, татарские юфахаши, бурятские буузы, дагестанские курзе). Надеемся, к выходным уже потеплеет.

Фестиваль проходит при поддержке губернатора и правительства Челябинской области, министерства культуры Челябинской области, организатор фестиваля — Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области.