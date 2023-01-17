В Челябинске пройдет флешмоб «Снеговики-добряки»

С ноября благотворители исполняли новогодние желания детей с тяжелыми заболеваниями

21 января завершится благотворительная акция «Снеговики-добряки». Ее участники, которые исполняли желания детей с тяжелыми заболеваниями, встретятся вместе в парке Гагарина.



Представители компаний по традиции выставляют на площадке снеговиков, сделанных из разных материалов: дерева, пуха, бумаги, снега… На главной сцене парка одновременно с флешмобом пройдет праздничный концерт.

Акция «Снеговики-добряки» проходила с ноября 2022 года по всей Челябинской области. Дети с ограниченными возможностями и проходящие реабилитацию после тяжелых операций писали письма Деду Морозу, загадывали новогодние желания. Претендовать на подарки могли дети от 3 до 18 лет.

Стать снеговиком-добряком и исполнить желание могли коммерческие компании, общественные организации и просто неравнодушные люди, которых задела история конкретного ребенка.

Участники поздравляли детей лично, а флешмоб проводят в конце акции, чтобы привлечь внимание к благотворительности. Зрителям тоже предлагают лепить снеговиков рядом.

Начало флешмоба 21 января в 14:00. Сбор в парке Гагарина у фонтана. Вход свободный.