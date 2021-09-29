В Челябинске пройдет финал XVII конкурса «Песня не знает границ»

На гала-концерте в Театре драмы выступят молодые лауреаты и члены жюри

Финал XVII конкурса молодых исполнителей Уральского федерального округа «Песня не знает границ» пройдет в Челябинске, на нем выступят исполнители со всего Уральского федерального округа.



Финал конкурсной программы пройдет 6 октября в Концертном зале им. С. С. Прокофьева, где члены жюри выберут победителей, а главным событием конкурса станет итоговый гала-концерт в Театре драмы им. Наума Орлова, на котором вместе с лауреатами выступят члены жюри: лауреат международных конкурсов композитор, певец Игорь Демарин, народный артист России композитор Олег Иванов, заслуженный артист России Юрий Шиврин и лауреат международных конкурсов Мари Карне.





В этом году от Челябинской области на конкурсе выступят солист Челябинской филармонии Алексей Ковин и группа Elens group.

Конкурс «Песня не знает границ» проходит на Урале с 2003 года, и за всю историю в нем приняли участие более полутора тысяч исполнителей и вокальных ансамблей со всего Уральского федерального округа. Ранее финалы конкурса проходили в Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Магнитогорске, Салехарде, Челябинске и Ханты-Мансийске.

Исполнители из Челябинской области неоднократно были отмечены наградами конкурса. В 2018 году лауреатом «Песни» стала Александра Карабешкина из Челябинска, а кыштымская группа «Фэст» одержала победу в интернет-голосовании. В 2019 году ансамбль «Академия» из Челябинского института культуры также стал лауреатом конкурса.