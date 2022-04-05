В Челябинске пройдет фестиваль велосипедной культуры

На мероприятии представят готовый проект велоинфраструктуры города

16 апреля в челябинском Доме архитектора пройдет «Велофест». В программе лекции о комфортной городской среде, выставка историй, показ короткометражек про велокультуру и воркшоп по росписи велосипедных звонков. Здесь же питерская компания OTS Lab представит готовую велостратегию Челябинска с картой маршрутов.



На полной карте велоинфраструктуры, которую покажут на фестивале, спроектированы выделенные дорожки для двухколесного транспорта, расположение парковок, пунктов проката и станций техобслуживания, которые появятся в Челябинске в ближайшие 10 лет.

Для гостей приготовили большую программу с кинопоказом, детской игровой зоной, паблик-током «Зачем велоинфраструктура, если зима полгода?» и еще двенадцатью лекциями о городской велосреде. Больше подробностей о будущем фестивале расскажут позже в соцсетях Дома Архитектора.

Велофест пройдет 16 апреля с 12:00 до 20:00. Вход на фестиваль свободный.