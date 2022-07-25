В Челябинске пройдет фестиваль уличных театров

Три дня на Кировке будут играть бродячие театры из Москвы, Воронежа и Челябинска

26 августа на челябинской Кировке впервые стартует трехдневный фестиваль уличных театров «Без крыш». На пешеходной улице развернут кулинарный театр, пройдет карнавальная колонна с оркестром, выступят клоуны и скоморохи на ходулях.



Откроется фестиваль 26 августа в 12:00 театральным шествием: клоуны, скоморохи и актеры на ходулях большой колонной пройдут по Кировке с живой музыкой. За музыку отвечает уличный оркестр «Пакава Ить» из Москвы. Зазвучат гитары, тромбоны, барабаны.

Фестиваль разделили на две программы. Первая — «Понаехали» с приглашенными театрами из Москвы и Воронежа и «Роднули» с коллективами из Челябинской области.

В программе «Понаехали» три хедлайнера:

Московский Театр вкуса, актеры которого объединяют драматургию с кулинарией: пекут хлеб вместе со зрителями, рассказывают фермерские байки и готовят итальянские блюда стоя на руках.

Фото: спектакль «Фермерские байки», официальный сайт Театра вкуса



Воронежский уличный «ВАУ театр». В их репертуаре шоу бродячих скоморохов в масках, ярких нарядах и на ходулях. Они и сцену возят с собой — небольшой красный вагончик.

Фото: Андрей Парфенов, ВАУ театр, vk.com/vau_theatre



Театр клоунады «Микос» из Москвы — это импровизированная пантомима. По сценарию все идет только вначале, а потом клоуны втягивают в представление зрителей: по-доброму подтрунивать, разглядывать и общаться жестами. Точного времени у спектаклей никогда нет, поэтому они идут от часа до полутора часов.

Фото: спектакль «Лишь бы не было детей», театр «Микос», vk.com/public203500578



«Бродячий театр — это озорство, хулиганство, клоунада без особых правил. Поэтому фестиваль называется — „Театры без крыш“. Мы показываем те выступления, из которых театр начинался — с уличных скоморохов и выступлений на площадях. У Станиславского театр начинается вешалки, а у нас театр начинается улицы», — объясняет организатор фестиваля Алексей Тетюев.

В программе «Роднули» выступят коллективы из Челябинской области. Заявки на участие принимаются до 3 августа.

Пока в программе заявлены дуэт NEBOLET — клоунада и пантомима от актеров театра «Манекен» Станислава Хомкова и Никиты Манылова — и перформанс-группа «Студия М» с эскизом по картине Брейгеля «Охотники на снегу».

Площадки будет три. Главная развернется у почтового отделения на Кировке, вторая — у памятника Добровольцам-Танкистам, третья — в летнем дворике ресторана «ФортеПьяно». Постановки будут идти друг за другом, чтобы гости могли увидеть как можно больше. Камерные постановки Театра вкуса и дуэта NEBOLET будут играть дважды, потому что они рассчитаны на небольшое количество зрителей.

Фото: Сергей Петров, дуэт NEBOLET



Фестиваль еще находится в разработке, поэтому точное время спектаклей пока неизвестно. Закончится все 28 августа в 22:00 заключительным карнавальным шествием с оркестром, все актеры театров соберутся в большую колонну и пройдутся по пешеходной улице с музыкой.

Фестиваль проходит в рамках театрально-исторического марафона «NOвый» при поддержке министерства культуры региона и дирекции фестивалей и культурно-массовых мероприятий Челябинской области.



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