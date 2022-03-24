В Челябинске пройдет фестиваль татарского кино

В программе — драма про хирурга, экранизация книги Зифы Кадыровой и «Ла‑Ла‑Ленд» с баянистом

С 30 марта по 1 апреля в киноцентре «Импульс» пройдет фестиваль татарского кино. За три дня зрителям покажут три современных фильма от режиссеров из Татарстана. Все ленты транслируют на языке оригинала с русскими субтитрами.



30 марта в 18:30 открывает фестиваль музыкальная комедия на татарском «Апипа». «Апипа» — это название коллектива, который ездит с гастролями по республике. В манере «Ла-Ла Ленда» показывают приключения ансамбля, а их немало: то баянист влюбляется в костюмершу, то все дамы застревают на колесе обозрения.

31 марта в 18:30 — «Сумбуль», семейная драма по книге писательницы Зифы Кадыровой. Авторы экранизировали историю деревенской девушки Сумбуль. Ее обманул любимый, и с сыном на руках она вынуждена отправиться в путь.

1 апреля в 18:30 — драма «Живы ли вы?», фильм о о пожилом хирурге. Его пытаются отправить на пенсию, но врач отказывается покидать больницу и продолжает работать несмотря ни на что.

Билеты — по 100 рублей.