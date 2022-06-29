В Челябинске пройдет фестиваль современного искусства и электронной музыки «Просвет»

За звук отвечает drum’n’bass-дуэт мирового уровня, а за визуал — местные художники

9 июля в челябинском креативном кластере Svoboda2 состоится фестиваль современного искусства и электронной музыки «Просвет». В программе — выставка абстрактных работ челябинских художников, дефиле от местных дизайнеров и музыка от электронщиков из разных городов России.



Фест пройдет на двух площадках: во дворе и пятом цехе бывшего завода оргстекла — самом большом помещении кластера. С 18:00 во дворе будут поить чаем и знакомить гостей с локальным авангардным искусством. Выставят абстрактно-эмоциональные картины от художников Сони Чудомище и NO SOCIAL CLOSED CLUB. Покажут изображения нестандартных домашних интерьеров от дизайнера Александры Ремезовой и работы тату-мастеров Никиты Григорьева и Дмитрия Прозоровского.





Фото: работа Сони Чудомище, vk.com/public174141858

Параллельно развернется гаражная распродажа — часть двора займут местные бренды одежды и винтажный секонд.

Активности во дворе будут идти до 22:00, а после всё действие переместится в пятый цех. Под крышей большого промышленного помещения с шестиметровыми потолками зазвучит электронная музыка.





Фото: 2whales, vk.com/2whalesgroup

Хедлайнером вечера станет дуэт из Вологды 2Whales. Ребята играют быструю танцевальную музыку в жанре drum’n’bass. В 2019 году ребята заняли второе место в номинации «Прорыв года» на Czech drum and bass awards в Чехии, а их треки звучат на мировых радиостанциях.

В программе заявлено еще девять музыкантов из Челябинска и Екатеринбурга. Среди них — диджеи Саша Славинскас, Fox, Moff и Sikko и drum’n’bass-дуэт Sequend.

Вход во двор 9 июля свободный, а чтобы попасть на выступление в Цех — нужно будет купить билет.



«Просвет» — это уже второй фестиваль на Svoboda2 за лето. 17—19 июня здесь проходил большой фестиваль локального искусства «Блик».

