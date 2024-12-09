В Челябинске пройдет фестиваль современного искусства «Дебаркадер»

Гостям готовят диджитал-арт и скульптуры на тему эмпатии

В Челябинске на площадке Исторического музея Южного Урала состоится традиционный фестиваль «Дебаркадер», посвященный современному искусству. Как сообщают в пресс-службе музея, резиденты «Дебаркадера» поднимут темы эмпатии, переосмысления классики и творчества.

Центральным событием станет выставка «Кто-то... Где-то...» художника Александра Душевного. Все работы показывают, что о сложных темах можно говорить легким языком, даже юмористическим. Например, древних героев и классику мировой скульптуры он преобразует по-своему: Аполлона «стрижет под ноль», бюсту Давида рисует синяк под глазом, а в локоны Гомера вплетает бигуди.

Еще один автор «Дебаркадера» — челябинская художница, чье имя еще не раскрывается, представит диджитал-арт. Ее работы состоят из текстур цифровых облаков и распавшихся на пиксели видов природы.

Также в программе фестиваля обещают лекции, мастер-классы и перформансы. Ежегодно мероприятие привлекает и челябинских поэтов.

«Дебаркадер» пройдет 14 и 15 декабря. Возрастное ограничение 16+.