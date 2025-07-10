В Челябинске пройдет Фестиваль мировых премьер музыкальных театров России

От балета до рока — южноуральцам представят различные жанровые постановки

Челябинский театр оперы и балета им. М. И. Глинки готовится к яркому открытию нового сезона. С 9 по 21 сентября зрителей ждет масштабный фестиваль мировых премьер музыкальных театров России, в программе которого — спектакли из Екатеринбурга, Москвы, Республики Марий Эл и Челябинска. Фестиваль представит уникальную подборку оригинальных постановок различных жанров: мюзикл, балет, рок-опера и опера, сообщает пресс-служба Театра оперы и балета имени Глинки.

Расписание фестиваля:

9—10 сентября

Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии представит мюзикл «Человек, который смеется». Новая работа композитора Сергея Дрезнина и либреттиста Александра Шишова, созданная специально для Свердловского театра в 2024 году, сохраняет интригу первоисточника, фокусируясь на вечных вопросах человеческих чувств и поступков. Спектакль пройдет в сопровождении оркестра Свердловского театра музыкальной комедии.

12—13 сентября

Продюсерская компания MuzArts покажет балет «Две Анны». Это история о двух выдающихся женщинах XX века — балерине Анне Павловой и поэтессе Анне Ахматовой. Две постановки, объединенные темой поиска себя и родственной души, под музыку Сезара Франка в исполнении камерного оркестра OpensoundOrchestra и Ильи Демуцкого. В спектакле участвуют артисты балета Большого театра, звезда современного танца Ильдар Гайнутдинов и актриса БДТ им. Г. А. Товстоногова Полина Маликова.

16—17 сентября

Патриотическая рок-опера «Хождение в огонь» — совместный проект Александра Проханова, Александра Агеева, московского Театра концептуальной музыки и режиссера Дмитрия Никитина. Посвященная воинам, сражающимся за освобождение Донбасса, рок-опера воспевает мужество, милосердие и самоотверженность русского солдата. Спектакль пройдет в сопровождении оркестра Челябинского театра оперы и балета.

19—20 сентября

Марийский государственный академический театр оперы и балета имени Эрика Сапаева представит оперу «Екатерина Великая» современного композитора Валерии Бесединой. Постановка режиссера Сергея Шепелева, премьера которой состоялась в 2024 году, рассказывает о мире дворцовых интриг, где любовь подчинена интересам государства. Спектакль пройдет в сопровождении оркестра Марийского государственного академического театра оперы и балета имени Эрика Сапаева.

21 сентября

Завершит фестиваль опера «Петр Первый» в исполнении Челябинского государственного академического театра оперы и балета. Мировая премьера оперы Михаила Богданова состоялась в 2025 году. Спектакль повествует о периоде от поражения под Нарвой до побед в Полтавской битве и Гангутском сражении, раскрывая образ Петра Великого как полководца и любящего мужа.

Возрастное ограничение: 12+