В Челябинске пройдет фестиваль косплея

Он станет уральским аналогом Comic Con

В эту субботу, 18 мая, в Челябинске пройдет фестиваль geek-культуры. Сотни фанатов соберутся в киноцентре «Победа» в образах своих любимых героев комиксов, аниме и фильмов. О предстоящем празднике поп-культуры рассказали в кинокультурном центре.

Откроется фестиваль в 13:00 с работы тематической ярмарки. Затем участников ждут паблик-токи, арт-галерея, конкурсы, настолки и показ фильмов. Главным событием Ural Geek Fest станет дефиле-шоу косплееров. Челябинцы примерят на себя костюмы супергероев, ниндзя, безумных ученых с синими волосами и даже мифических существ.

Как отмечают организаторы проекта, предстоящий фестиваль — это площадка для самовыражения челябинцев, где каждый может проявить свою уникальность и индивидуальность.